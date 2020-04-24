Апрель 24th, 2020

Adobe связала цифровые книги с обычными через дополненную реальность

Компания Adobe показала технологию, позволяющую связывать виртуальные и реальные книги с помощью дополненной реальности. Разработчики показали это на примере учебы: преподаватель может прикрепить комментарий к определенной части страницы в программе, а ученик увидит его, наведя камеру смартфона на страницу реальной книги. Пока функция носит экспериментальный характер, но компания собирается внедрить ее в свои программы.

Все больше университетов и школ переходят на онлайн-платформы, позволяющие связывать преподавателей с учениками. Как правило, это сайты, на которых ученик может изучать материал, получать задания и выполнять их. Однако почти всегда они выступают в качестве дополнения для бумажных учебников, которые не интегрированы в онлайн-платформу.

Разработчики из Adobe научились связывать физические книги с их цифровой версией. По сути, технология реализует карандашные заметки на полях в цифровом виде. Программа состоит из двух составляющих: приложений на смартфоне и на компьютере. В версии для компьютера книга отображается в цифровом виде и в ней можно прикреплять к определенным местам комментарии. После этого пользователь может навести камеру в приложении на смартфоне на реальную копию книги и увидеть этот комментарий.

Помимо комментариев от преподавателя в камере отображаются все остальные структуры: абзацы, рисунки или таблицы. Пользователь может прикреплять свои комментарии к книге, причем они будут привязаны именно к соответствующему объекту, а не к всей странице. Все взаимодействия отображаются в электронной версии книги в Adobe Document Cloud.

Компания продемонстрировала лишь короткий ролик с описанием разработки и не рассказала технических подробностей о ее работе. Вероятно, функция будет работать с любыми документами, потому что в облачную систему Adobe можно загружать отсканированные документы, после чего система сама распознает на них текст и размечает объекты.