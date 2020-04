Апрель 24th, 2020

5 любимых фильмов Джоан Роулинг

Поклонникам всегда интересно, чем увлекаются их кумиры и какие фильмы они смотрят в свободное время. Хорошо, что некоторые знаменитости рассказывают о своих интересах до того, как у них спросят об этом миллион раз.

Так, на своей официальной странице в Twitter британская писательница Джоан Роулинг, известная по серии книг о Гарри Поттере, опубликовала список фильмов, которые поразили ее до глубины души.

Автор приняла участие в Челендже #FivePerfectMovies. Его суть заключается в том, что каждый участник должен назвать 5 своих любимых кинолент.

Возглавляет ТОП-5 крутых фильмов от Джоан Роулинг комедия 1960 года «Квартира» («The Apartment»), рассказывающая о мужчине, который не может отказать своим начальникам, которые просятся остаться в его квартире, чтобы побыть там со своими любовницами.

Вторую позицию занимает детективный фильм «Зодиак» («Zodiac») 2007 года выпуска. Эта картина основана на реальных событиях, которые повествуют о поиске серийного убийцы, что зовет себя Зодиаком.

Завершает тройку лидеров культовая криминальная драма 1972 «Крестный отец» («The Godfather»), сюжет которой разворачивается вокруг мафиозной семьи Корлеоне.

Вот полный список любимых фильмов Джоан Роулинг:

«Квартира» («The Apartment»), 1960 год;

«Зодиак» («Zodiac»), 2007 год;

«Крестный отец» («The Godfather»), 1972 год;

«В джазе только девушки» («Some Like it Hot»), 1959 год;

«Это — Spinal Tap!» («This Is Spinal Tap»), 1984 год.