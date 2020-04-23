Знаменитая звезда Playboy оставила послание и покончила с собой

Бывшая звезда журнала Playboy Эшли Мэттингли (Ashley Mattingly) за два дня до самоубийства оставила послание в своем Instagram-аккаунте. Модель выложила видео из больницы, куда она попала из-за проблем с алкоголем.

Мэттингли, подключенная к кислородной трубке, призвала всех отказаться от алкоголя и привела в пример себя. «Я не нахожусь на карантине (из-за распространения коронавируса ), но я выпила слишком много, и меня стошнило кровью. Пожалуйста, не нужно пить», — сказала Мэттингли.

О самоубийстве модели стало известно таблоиду TMZ 21 апреля. Тело 33-летней женщины было обнаружено в ее доме в Остине, штат Техас. Представитель местной медицинской экспертизы уточнил, что пока официальная причина смерти неизвестна. Отмечалось, что Мэттингли страдала от алкогольной зависимости.