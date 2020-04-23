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Зеленский дал оригинальное обьяснение своим невыполненным предвыборным обещаниям

презикПрезидент Украины Владимир Зеленский обьяснил почему ему так и не удалось выполнить предвыборные обещания. Обяснение прозвучало свежо:»Не дошли руки!».

Так, президент нашей страны рассказал, что он не выполнил всех обещаний, которые были им даны во время избирательной кампании, так как у него попросту «не дошли до этого руки».

Он заявил: «Я полагаю, что я буду одним из, а быть может даже и единственным человеком, являющимся президентом Украины, который готов откровенно говорить. Вот, была у нас программа. И вот что мы уже сделали из этой программы, мы можем проанализировать.

Также мы можем проанализировать, что не сделано, и почему. Мы много чего уже сделали. Но еще много к чему не дошли даже руки. Но обязательно дойдут».

Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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