Заработавший на обвале нефти хедж-фонд заявил, что пик негатива пройден

(Блумберг) — После беспрецедентного обвала нефти на этой неделе один специализирующийся на сырьевых товарах хедж-фонд, который заработал на снижении цен, говорит, что максимальный уровень негатива, скорее всего, остался позади.

Бумаги нью-йоркского хедж-фонда Massar Capital Management LP с активами примерно на $260 миллионов, ориентированного на глобальную макростратегию и сырье, прибавили 9,7% с начала апреля по вторник, а с начала года выросли на 23,8%. Активы фонда подорожали на 6,5% по состоянию на понедельник, говорится в письме инвесторам, — в тот день фьючерсы на нефть ближайшего месяца поставки рухнули ниже нуля.

Фонд может показать рекордную за свою историю динамику по итогам месяца и стать одним из тех, кто заработал на обвале, ставя на падение цен на нефть и открывая короткие позиции по спредам между разными фьючерсами. Хотя цены на нефть могут вновь опуститься в область отрицательных значений, маловероятно, что наблюдавшийся в понедельник хаос повторится, раз за сырьем сейчас пристально следит так много макроинвесторов, говорит директор по инвестициям Massar Марван Юнес, имея в иду приток инвесторов широкого профиля, который может сузить круг возможностей.

«Все опять начинает напоминать IMO 2020″, — сказал в интервью Юнес, ссылаясь на популярную стратегию, в рамках которой многие инвесторы попытались получить выгоду от изменения правил морской транспортировки топлива в январе. Плюс, «мы находимся на поздних этапах» тренда. «Возможно, мы уже отторговались на минимумах».