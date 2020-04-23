Апрель 23rd, 2020

Врачи рассказали какими продуктами лучше всего поднимать низкий гемоглобин

При резком снижении гемоглобина наблюдаются головные боли и головокружения, ухудшается внимание, человек чувствует слабость и сонливость, также может ухудшиться состояние волос, ногтей и кожи. При нехватке гемоглобина нередко случаются обмороки, на слизистых появляются язвочки.

У человека нарушаются вкусовые ощущения. Среди основных причин снижения уровня гемоглобина врачи называют беременность, различные инфекции, воспалительные процессы в организме и несбалансированный рацион питания. При такой картине ,врач должен назначить препараты для лечения.



Однако помимо этого, важно изменить рацион питания. Даже если вы пьете лекарственный препарат, в будущем уровень гемоглобина снова снизится в том случае, если в вашем рационе нет определенных продуктов.

Организм должен получать много железа, но оно хорошо усваивается лишь в том случае, если в вашем рационе много продуктов животного происхождения. При низком гемоглобине также важно включать в рацион продукты, богатые витаминами группы В и фолиевой кислотой.



Чтобы железо усваивалось очень быстро, продукты, содержащие этот элемент, необходимо употреблять вместе со свежими фруктами и овощами, содержащими аскорбиновую кислоту.

Также на время лечения необходимо отказаться от кофе и чая, поскольку эти напитки замедляют всасывание железа. Если вы не можете отказаться от употребления спиртных напитков, остановите свой выбор на сухом красном вине. В небольших дозах этот алкоголь быстро повысит уровень гемоглобина.