Врачи рассказали, как не навредить себе закаляя организм

При частых закаливающих процедурах капилляры сжимаются, снижается приток крови, а температура кожных покровов уменьшается, благодаря чему организм учится экономить тепло. Между тем, внутренние органы, напротив, начинают активно снабжаться кровью.
У людей, выбирающих закаливание, медики отмечают наличие крепкой сосудистой ткани, благодаря чему они реже страдают от заболеваний сердца и сосудов. Контрастный душ по утрам заряжает энергией, помогает избавиться от сонливости и улучшает настроение.
Среди людей, занимающихся закаливанием, очень мало тех, кто имеет избыточную массу тела. Дело в том, что во время закаливания улучшаются обменные процессы в организме, благодаря чему жировые ткани разлагаются очень быстро. Также обливание холодной водой препятствует появлению целлюлита.
Однако начинать подобные процедуры можно лишь в том случае, если вы не имеете хронических заболеваний и у вас хороший иммунитет. Если недавно вы перенесли операцию или тяжелое заболевание, закаливающие процедуры вам противопоказаны на протяжении длительного времени.
Медики отмечают, что закаливание будет вредным для здоровья в том случае, если вы не подготовили организм к процедурам. Закаливание не нужно начинать с такой процедуры, как обливание ледяной водой на морозе. Этот процесс начинают постепенно, например, с утреннего контрастного душа.
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