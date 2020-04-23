Врачи рассказали, как не навредить себе закаляя организм

У людей, выбирающих закаливание, медики отмечают наличие крепкой сосудистой ткани, благодаря чему они реже страдают от заболеваний сердца и сосудов. Контрастный душ по утрам заряжает энергией, помогает избавиться от сонливости и улучшает настроение.

При частых закаливающих процедурах капилляры сжимаются, снижается приток крови, а температура кожных покровов уменьшается, благодаря чему организм учится экономить тепло. Между тем, внутренние органы, напротив, начинают активно снабжаться кровью.

Среди людей, занимающихся закаливанием, очень мало тех, кто имеет избыточную массу тела. Дело в том, что во время закаливания улучшаются обменные процессы в организме, благодаря чему жировые ткани разлагаются очень быстро. Также обливание холодной водой препятствует появлению целлюлита.

Однако начинать подобные процедуры можно лишь в том случае, если вы не имеете хронических заболеваний и у вас хороший иммунитет. Если недавно вы перенесли операцию или тяжелое заболевание, закаливающие процедуры вам противопоказаны на протяжении длительного времени.