Апрель 23rd, 2020

Владимир Жириновский озвучил план России по созданию нового СССР

Владимир Жириновский в очередной раз отметился скандальным высказыванием. По его авторитетному мнению,страны-гиганты ,как США или Киай,вскоре должны развалиться, а Россия ,на их обломках создаст новый СССР.

Так, одиозный депутат Государственной думы России Владимир Жириновский предрек возрождение СССР уже в ближайшее десятилетие.

Жириновский заявил: «Наступает сейчас десятилетие России. В борьбе с США Китай будет реально задыхаться. Но США будут побеждены. Ложится русская карта, ведь два гиганта будут пытаться друг друга побороть».



Владимир Вольфович предрекает, что после Великобритании из Европейского Союза выйдут Италия, Португалия, Испания.

И после этого, по его словам, государства Восточной Европы самостоятельно начнут проситься в новый СССР: «К нам опять поползут все. Мы восстановим границы СССР, но никак не союз республик! А на правах областей, краев. Они попросятся. Мы будем просто ждать, никого не принуждая».