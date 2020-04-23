Апрель 23rd, 2020

В семье Любови Успенской опять случился скандал

В жизни певицы Любы Успенской началась черная полоса. В ее семье не утихают скандалы. Только недавно все обсуждали ее отношения с дочерью вот новая беда-племянник Ролан,который живет в доме Успенской ,как оказалось,продавал ее личную информацию заинтересованным людям.

После громкого скандала,молодой человек в срочном порядке засобирался в Америку. Но,пока,из-зп пандемии ,сделать это не может.Выгнала его тетя или сам так решил-не известно.

Почему Ролан решил так поступить со знаменитой тетей, остается загадкой. Любовь Успенская вместе с молодым человеком сидела на карантине в своем особняке, предоставила ему лучшие комнаты и сама заботилась о нем. Когда родственнику понадобилась стрижка, певица сделала ее самостоятельно.

Молодой человек усилий, похоже, не оценил и вслед за Татьяной Плаксиной решил покинуть жилище.

Напомним, Любовь Успенская поругалась с дочерью после скандальной передачи, на которой девушка рассказала об издевательствах матери. Артистка уверена, что журналисты подговорили дочь, чтобы она сказала то, что им нужно. После случившегося ,наследница певицы переехала к отцу в Америку.