 
 
Апрель 23rd, 2020

В Италии число жертв коронавируса превысило 25 тысяч человек

В Италии от заболевания, вызванного коронавирусом, скончались 25085 человек, следует из официальной статистики, опубликованной властями страны.
За прошедшие сутки зафиксировано 437 летальных исходов. По количеству скончавшихся от COVID-19 Италия находится на первом месте в Европе и на втором в мире после США.
Общее число случаев заражения в стране превысило 187 тыс.
По оценкам экспертов, в ближайшие две недели ситуация с распространением вируса в Италии должна стабилизироваться. В последние три дня наблюдается уменьшение числа новых зараженных.
Правительство допускает вероятность постепенного восстановления экономической деятельности в стране с 4 мая. Накануне премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что в эти сроки может возобновиться работа в промышленности и строительстве.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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