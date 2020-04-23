В Италии число жертв коронавируса превысило 25 тысяч человек

В Италии от заболевания, вызванного коронавирусом, скончались 25085 человек, следует из официальной статистики, опубликованной властями страны.

За прошедшие сутки зафиксировано 437 летальных исходов. По количеству скончавшихся от COVID-19 Италия находится на первом месте в Европе и на втором в мире после США.

Общее число случаев заражения в стране превысило 187 тыс.

По оценкам экспертов, в ближайшие две недели ситуация с распространением вируса в Италии должна стабилизироваться. В последние три дня наблюдается уменьшение числа новых зараженных.

Правительство допускает вероятность постепенного восстановления экономической деятельности в стране с 4 мая. Накануне премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что в эти сроки может возобновиться работа в промышленности и строительстве.