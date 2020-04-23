Апрель 23rd, 2020

В Египте найдено кладбище древних саркофагов неизвестного происхождения

В Египте найдено кладбище древних саркофагов неизвестного происхождения. По словам исследователей, они пока не могут точно идентифицировать их происхождение или принадлежность к какой-то династии или периоду.

Археологическая миссия Министерства туризма и древностей Египта при проведении раскопок в городе Сакаре обнаружила древний некрополь, в котором рядом с людьми были погребены священные животные, включая очень редких.

Им удалось найти некрополь, который заметно отличается от других подобных сооружений древнего Египта. Он выполнен в виде рва глубиной 11 метров.

На его дне были обнаружены пять плотно закрытых каменных саркофагов, а также погребальная камера, в которой находилось четыре ниши с деревянными гробами. Кроме того, в этом же некрополе нашлись захоронения людей более поздних периодов.