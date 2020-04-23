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«Укртранснафта» начала заполнять резервуары дешевой нефтью

танкер «Укртранснафта» заявила, что произвела закупку нефти. В ближайшие дни ожидаются два танкера с грузом.Такая информация была обнародована украинскими информационными агентствами. 

Из-за рекордного падения мировых цен на нефть, Кабинет министров украинского государства всерьез задумался о заполнении энергетических резервов страны. В настоящее время известно, что в нашу страну были отправлены два танкера. Один из них вчера пришел из Турции, еще один прибудет в государство на текущей неделе. 

Также известно, что первый танкер Free Spirit перевозил от 80 до 90 тысяч тонн нефти сорта Azeri Light. В настоящее время компания «Укртранснафта» насчитывает одиннадцать резервуарных парков, общая емкость которых достигает 1 миллион и 83 кубических метра.

Следовательно, Российская Федерация больше не сможет открыто заниматься шантажом , заявляя об отсутствии необходимых запасов нефти в Украине на карантинный период. 

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Экономика ﻿
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