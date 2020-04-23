Апрель 23rd, 2020

«Укртранснафта» начала заполнять резервуары дешевой нефтью

«Укртранснафта» заявила, что произвела закупку нефти. В ближайшие дни ожидаются два танкера с грузом.Такая информация была обнародована украинскими информационными агентствами.



Из-за рекордного падения мировых цен на нефть, Кабинет министров украинского государства всерьез задумался о заполнении энергетических резервов страны. В настоящее время известно, что в нашу страну были отправлены два танкера. Один из них вчера пришел из Турции, еще один прибудет в государство на текущей неделе.



Также известно, что первый танкер Free Spirit перевозил от 80 до 90 тысяч тонн нефти сорта Azeri Light. В настоящее время компания «Укртранснафта» насчитывает одиннадцать резервуарных парков, общая емкость которых достигает 1 миллион и 83 кубических метра.

Следовательно, Российская Федерация больше не сможет открыто заниматься шантажом , заявляя об отсутствии необходимых запасов нефти в Украине на карантинный период.