Ученые обнаружили следы огромной доисторической акулы

В отличие от зубов, позвонки акулы несут биологическую информацию, такую как размер тела, рост и возраст. Она остается в виде годичных колец внутри позвонка, как в стволе деревьев. Статистические методы и сравнение с существующими видами позволили ученым расшифровать эти данные.

Оказалось, что акуле было около 30 лет, что совсем мало для подобных животных, а ее размер превышал 7 м — что, наоборот, очень много для акул этого вида. При этом до сих пор остается не ясно, от чего погибло это животное, отмечают ученые.