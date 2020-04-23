Апрель 23rd, 2020

У Волочковой за долги списали все деньги с банковской карты

Вчера с Анастасией Волочковой случилась неприятность-кто-то перевел деньги с ее карты на чужой счет.

Она получила смс от Сбербанка о списании всех денег с карты. Анастасия указала, что мгновенно стала выяснять причину, однако телефоны судебных приставов молчали, а суды не работают.

Кроме этого, как отметила балерина, на сайте суда по делу нет никаких разъяснений. Волочкова подчеркнула, что за это время ей удалось выяснить только то, что деньги списаны в пользу некоего фитнес клуба, о существовании которого она до сегодняшнего дня и не подозревала.



«К концу режима самоизоляции, чувствую, у меня скопится множество вопросов к судье Бабак Лилии Владимировне и судебному приставу Тяпушкиной Татьяне Константиновне, телефон которой стойко молчит. К начальнику приставов Мартынову Олегу Николаевичу. И к сотрудникам Сбербанка России.. Как такое может быть?! Некий клуб, подавший иск, находится в Питере. Я прописана в центре Москвы. А рассматривал псевдо дело суд Красногорского района! Как?! Это же незаконно! Я пойду до конца отстаивать Правду!», — написала Волочкова.