 
 
Апрель 23rd, 2020

Темнокожий актер Marvel совершил каминг-аут

Джейме Аугуст Ричардс

Темнокожий актер студии Marvel Джейме Аугуст Ричардс совершил каминг-аут. Артист рассказал в Instagram, что он гей.

46-летний Ричардс совершил каминг-аут во время онлайн-беседы с актрисой Сарой Уэйн Кэллис, вместе с которой снимается в сериале «Совет отцов». Шоу рассказывает о том, как умирающий от онкологического заболевания отец пятерых детей перед смертью просит трех друзей стать отцовскими фигурами для его потомков. Ричардс играет одного из участников совета отцов, его персонаж — гей.

Артист подчеркнул, что рассказал о своей сексуальной ориентации съемочной группе, потому что знал, что не сможет иначе честно играть гомосексуального персонажа.

Ричардс наиболее известен по роли Майка Петерсона, супергероя Детлока в сериале Marvel «Агенты «Щ.И.Т.»». Он также сыграл в таких телешоу, как «Менталист», «Анатомия страсти» и «Стрела».

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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