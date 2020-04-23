 
 
Апрель 23rd, 2020

Снявшейся в короткой майке модели посоветовали ходить голой

Тиона Фернан

Модель бренда Fashion Nova Тиона Фернан (Tiona Fernan) снялась в укороченной майке марки, после чего поклонники посоветовали ей ходить топлес. Снимок появился в Instagram-аккаунте интернет-ретейлера.

На размещенном кадре Фернан запечатлена в коротких джинсовых шортах и черном кроп-топе, который соединяется завязками в области декольте, оголяя часть ее груди. Стоимость изделия, представленного на сайте бренда в трех цветах, составляет 17 фунтов стерлингов (1575 рублей).

Покупатели Fashion Nova раскритиковали публикацию марки, усомнившись в нужности топа, который обнажает части тела модели. «Зачем тебе вообще надевать такой кроп-топ?» — поинтересовался один. «В этой футболке видно все, что только можно, ходи без нее», — отметил второй. «Представьте, если вы выйдете в таком в ветреный день», — пошутил третий. «Что за мода? Кто вообще носит такое?» — высказался последний.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>