 
 
Апрель 23rd, 2020

Сергей Соседов возмутился жадностью Любы Успенской

успенскаяОдиозный критик Сергей Соседов высказал свое мнение по поводу  нового способа выманить деньги у поклонников от Успенской. Она полностью изменила свой профиль в микроблоге и теперь выступает с видеопоздравлениями для фанатов. 

За каждый новый ролик поклонники платят ей 30 тысяч рублей. Сергей Соседов, критикуя певицу, напомнил, что за свою карьеру она успела накопить приличный капитал и ни в чем не нуждается, однако ей по-прежнему мало денег, и она решила за время карантина подзаработать на фанатах, которые точно не такие богатые, как она сама. Критик предлагает певице заняться благотворительностью и раздавать заработанные деньги нуждающимся людям. По его мнению, на месте Успенской лично ему было бы стыдно получать деньги от фанатов в такой непростой период. 

«На ее месте не стоит клянчить деньги за поздравления, а стоит самой платить людям — бедным, нездоровым, сиротам, пенсионерам, инвалидам. Это она, Люба, должна им платить, потому как имеет достаток», — заявил Соседов. По его словам, поклонники просто выбрасывают деньги на ветер, обращаясь к Успенской. Также он добавил, что артистка живет в роскошном доме и вообще ни в чем не нуждается.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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