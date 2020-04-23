Апрель 23rd, 2020

Сергей Соседов возмутился жадностью Любы Успенской

Одиозный критик Сергей Соседов высказал свое мнение по поводу нового способа выманить деньги у поклонников от Успенской. Она полностью изменила свой профиль в микроблоге и теперь выступает с видеопоздравлениями для фанатов.



За каждый новый ролик поклонники платят ей 30 тысяч рублей. Сергей Соседов, критикуя певицу, напомнил, что за свою карьеру она успела накопить приличный капитал и ни в чем не нуждается, однако ей по-прежнему мало денег, и она решила за время карантина подзаработать на фанатах, которые точно не такие богатые, как она сама. Критик предлагает певице заняться благотворительностью и раздавать заработанные деньги нуждающимся людям. По его мнению, на месте Успенской лично ему было бы стыдно получать деньги от фанатов в такой непростой период.



«На ее месте не стоит клянчить деньги за поздравления, а стоит самой платить людям — бедным, нездоровым, сиротам, пенсионерам, инвалидам. Это она, Люба, должна им платить, потому как имеет достаток», — заявил Соседов. По его словам, поклонники просто выбрасывают деньги на ветер, обращаясь к Успенской. Также он добавил, что артистка живет в роскошном доме и вообще ни в чем не нуждается.