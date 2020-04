Селена Гомес показала свое секретное видео

Новый клип 27-летней Селены Гомес на песню Boyfriend, премьера которого состоялась почти две недели назад, уже успел набрать 25 миллионов просмотров на YouTube. Вчера же певица решила рассказать, как прошли съемки музыкального ролика.

Гомес призналась, что во время съемок она очень испугалась… лягушек: с этими созданиями ей не сразу удалось сработаться.

Я сделала ей больно?

— обратилась она к режиссеру после того, как лягушка взвизгнула у нее в руках.

Однако после нескольких неудачных попыток взаимодействия с этими земноводными Селена смогла найти к ним подход.

Я никогда не держала в руках лягушку. Я думала, что люди боятся их из-за текстуры их кожи, но на самом деле они очень милые,

— сказала Селена и добавила, что теперь и сама хочет завести лягушку.

По сценарию клипа звезда пытается найти себе бойфренда, но затем осознает, что ей лучше быть одной, поэтому превращает каждого из своих потенциальных возлюбленных в лягушку. Как предположили поклонники звезды, свою новую песню она посвятила бывшему возлюбленному — певцу The Weeknd. В песне фанаты Гомес даже нашли отсылку к его композиции Call Out My Name.

Сама звезда эти догадки не прокомментировала, но в новой песне дала понять, что готова к новым отношениям, вот только подходящей кандидатуры найти пока не может.