Российские военные применили в Ливии химическое оружие

Наемники русской банды «Вагнер», воюющие в рядах путчистов Хафтара, применили нервно-паралитический газ против войск признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил глава МВД Ливии Фатхи Башага.



«Наемники «Вагнера», применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи»,- сообщил Башага.



Глава ведомства отметил, что правительство Ливии осуществляет интенсивное сотрудничество в сфере безопасности с Турцией, США и Англией. Кроме того, добавил он, официальный Триполи также тесно взаимодействует по вопросам безопасности с Тунисом и Алжиром.

Между тем ожесточенные бои в Ливии продолжаются. Войска действующего правительства при поддержке Турции ведут наступление на стратегическую базу аль-Ватыйя и город Тархуна. Формирования Хафтара и банды Вагнера периодически обстреливают из реактивных ракетных установок Триполи.

Еще совсем недавно наемники Хафтара штурмовали столицу страны и готовились к ее захвату, но после вмешательства Турции ситуация резко изменилась.

Переброска в Ливию ударных турецких БПЛА изменила баланс сил между противоборствующими сторонами в пользу признанного ООН правительства национального согласия (ПНС), пишет в этой связи французская Le Monde.

«Возглавляемые Хафтаром вооруженные формирования с востока Ливии несут ощутимые потери. Активная поддержка Анкары позволила остановить наступление сил Хафтара на Триполи. Все попытки захватить ливийскую столицу, не приносят результата с апреля прошлого года», — пишет издание.

Передовица привлекает внимание к успешным наступательным действия правительственных сил Ливии, который 13 апреля выбили наемников Хафтара и банды Вагнера из городов Сабрата и Сурман к западу от ливийской столицы.

Хафтар сдает позиции, а войска ПНС уже нацелились на контроль над стратегической базой аль-Ватыйя и городом Тархуна, пишет издание.

«Баланс сил в Ливии начал меняться в начале 2020 года. Ранее в воздушном пространстве Ливии доминировали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Однако благодаря турецким БПЛА и установкам ПВО, силы Хафтара не в состоянии наносить ущерб силам ПНС с воздуха», — отметил изданию научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Вольфрам Лахер.

Газета пишет, что поддержка Турции сформировала «новую стратегическую обстановку» в Ливии, а Хафтар перешел от наступательной, к оборонительной войне.

Газета напоминает, что в ноябре прошлого года Ливия и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности и обороны, в то время как Хафтар получает военную и финансовую поддержку от многих стран, включая Россию, ОАЭ, Иорданию, Египет, Францию и Саудовскую Аравию.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр