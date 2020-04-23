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Регина Тодоренко хочет поддержать украинский малый бизнес

регинаПопулярная ведущая Регина Тодоренко решила оказать посильную помощь украинскому малому бизнесу. Об этом начинании она рассказала на своей странице в Инстаграм. Регина решила поддержать идею украинского певца Владимира Дантеса и на протяжении трех месяцев Регина будет рассказывать на своей странице о разных малых компаниях и их работах.

Первым стало одно из украинских издательств.

«Компания, о которой я хочу вам сейчас рассказать в рамках этого проекта – издательство English Student @english_student2016 . Ребята из издательства придумали флеш-карты для изучения иностранных языков, которые помогают быстро запоминать слова, фразы и обороты», — поделилась информацией Тодоренко.

Кроме этого, как указала Регина, украинское издательство разработало специальные наборы и для детей, и для взрослых, с разными уровнями знания английского языка — от начального до профессионального. В то же время телеведущая отмечает, что кроме английского есть специализированные наборы для изучения испанского, итальянского, польского и других языков

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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