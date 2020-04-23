Апрель 23rd, 2020

Принцу Луи сегодня исполнилось два года

Сегодня День рождения празднует сын Кейт Мидлтон и принца Уильяма. Мальчику исполнилось два года. Самый младший ребенок в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма занимает пятое место в линии наследования британского престола.

В честь праздника мама Луи поделилась забавными фотографиями, на которых юный принц запечатлен с измазанными яркой краской руками и светится от счастья. Кейт Миддлтон, как известно, увлекается фотосъемкой и запечатлела эти кадры ране в апреле.

Снимки наследника герцогов Кембриджских появились в официальном Инстаграм Кенсингтонского дворца.

» Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения,» — написано в описании.

Принц Луи Кембриджский — член британской королевской семьи и третий внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, третий ребенок герцогов Кембриджских Уильяма и Кейт.