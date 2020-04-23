Апрель 23rd, 2020

При Зеленском лечение от коронавируса практически невозможно, потому что они практически всех дурят

О том, как Шмыгаль и Степанов за прошедший месяц карантина подготовили украинскую медицину к эпидемии, и о том как вас будут лечить, если не дай бог надо будет.



Спойлер: никак вас не будут лечить, ахахаха, лошары.







Наталья Стримовская: Ну вот сейчас реальные хроники Армагеддона. Во время епидемии короновируса, мирового карантина, глобального экономического кризиса наше правительство подло и предательски наносит удар в спину медикам.



Я работаю в крупной психиатрической больнице — КНПКЛ «ПСИХІАТРІЯ» города Киева в Отделении острых психозов на 35 коек. Койки у нас весь последний год заполнены на 99 %. Острыми психотическими пациентами. На сутки остаётся 1 Медсестра и 2 санитарки. Которые имеют дело с возбужденными, суицидальными, агрессивными, соматически тяжелыми пациентами, пациентами со СПИДом, сифилисом и тд. Получает санитарка около 3500 грн в месяц, Медсестра — около 5000. Я врач-психиатр высшей категории со стажем работы 17 лет получаю на руки 8000 грн. Плюс побои, плевки, матюки и постоянную моральную травму от созерцания безумия и человеческого горя.



Как вы понимаете, набрать персонал на такую работу за такие деньги малореально. Много персонала едет на работу издалека, из сел, где работы вообще нет. Около половины персонала работало на ставку с четвертью и полторы, чтобы как-то выживать и чтобы больница как-то справлялась с потоком работы. У нас в отделении хроническая нехватка кадров. Весь карантин у нас карантина не было, люди ходили на работу в условиях отсутствия транспорта и тд. В этих тяжелых условиях запустили медицинскую реформу, призванную как я понимаю, сделать медицину более качественной и доступной, а оплату труда медиков — более достойной. Нас уверяли, что медики не пострадают, сокращений и снижения зарплаты не будет. В четверг объявили, что все подработки и совместительства с персонала снимают. В пятницу перед Пасхой выдали аванс в размере 1500 грн (в моем случае — вместо 4000). Во вторник после Пасхи объявили, что все должны подписать приказ, что готовы работать за минимальный оклад : в моем случае — это 3800 грн. Во вторник объявили, что каждое отделение должно уволить 11 сотрудников. В случае моего отделения — из 25.

У меня вопрос к Министерству Здравоохранения и к правительству: это та пресловутая благодарность медикам, о которой вы трындите на каждом углу? Вы всерьёз решили сэкономить на психическом здоровье нации? Эти 8000 острых психотических больных, которые пролечивались каждый год в нашей очень приличной по уровню помощи больнице — они теперь останутся без помощи? Средняя длительность нелеченного маниакального эпизода — 4 месяца, депрессии — 6-8 месяцев, шизофренический психоз может без лечения длиться годами: у нас теперь люди с активными галлюцинациями и бредом, суицидальными и агрессивными тенденциями просто по городам и весям гулять будут. Искать ближайший пруд, где бы утопиться со своим ребёнком, или бросаться на мнимых преследователей с ножом в общественном транспорте? Вы думаете, психических болезней не существует — так вот, они есть, хронические и очень страшные, и вы их не видите только из-за того, что кучка энтузиастов за смешные деньги брала удар на себя. А теперь что делать и нам, медикам-психиатрам, и нашим подопечным, обреченным вами оставаться без помощи в случае обострения психической болезни. 80 % из них — инвалиды 2 группы, нетрудоспособные люди с пенсией 1500 грн на содержании у своих близких. Вы считаете, что они смогут оплатить лечение в частной клинике?