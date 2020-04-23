Апрель 23rd, 2020

Польша полностью отказалась от русской нефти

Популярный украинский блогер и журналист отметил на своей странице в Фейсбук,что Саудовская Аравия начала целенаправленно выдавливать русскую нефть с ее рынков сбыта.

Первой страной, на рынке которой саудиты полностью заменили российскую нефть, ожидаемо стала Польша. Появилась информация, что польские нефтеперерабатывающие заводы, ранее работавшие, в основном, со смесью Urals, получат в текущем месяце 560 тысяч тонн саудовской нефти. Это рекордный для страны показатель. Поставки будут осуществляться через Гданьск.



Россия явно проигрывает нефтяную войну, которую она сама же и инициировала. Негативные последствия для РФ сейчас предсказать достаточно сложно.

С уверенность пока можно говорить лишь то, что убытки россиян будут просто колоссальными. Это в итоге закончится деградацией не только экономической, но и финансовой системы страны. Поэтому перспективы России сейчас обретают пессимистичный серый цвет, причем, надолго.