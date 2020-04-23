Апрель 23rd, 2020

Поклонники заподозрили Хайди Клум в беременности

С того момента, как Хайди Клум стала встречаться с Томом Каулитцем, за которого в прошлом году вышла замуж, ее поклонники стали гадать, решится ли она родить от него ребенка (у звезды уже есть четверо детей от предыдущих отношений). Новым поводом заговорить об интересном положении звезды послужил ее новый снимок в инстаграме, на котором она вместе с 30-летним мужем и его братом-близнецом Биллом продемонстрировала свой живот.

Явно предполагая, что начнутся спекуляции на тему ее беременности, 46-летняя звезда сразу дала понять, что становиться мамой в ближайшем будущем она не планирует.

Ужин был хорош, — подписала она снимок.

Однако фанатов Хайди ее комментарий не убедил — они все равно предположили, что она ждет ребенка, и даже принялись поздравлять ее с радостным событием.