Апрель 23rd, 2020

Playboy будет выпускать фирменные маски

1 декабря 1953 года в газетные киоски Чикаго поступил первый номер мужского журнала Playboy. Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и его основатель Хью Хефнер поначалу сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер.

Следует отметить, что тогда журнал состоял не только из фотографий обнаженных женщин, но и имел насыщенную историю публикаций коротких рассказов от известных писателей, таких как Артур Кларк, Ян Флеминг, Владимир Набоков, Сол Беллоу, Чак Паланик, П. Г. Вудхауз, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд.

Также Playboy получил известность благодаря интервью с выдающимися публичными личностями, поэтому со временем издание стало популярным и среди женщин.

Сейчас журнал решил вернуться к истокам и расширить темы для публикаций. В настоящее время Playboy активно помогает людям пережить карантин,рассказывая о разных способах развлечься дома.

А на днях они запустили собственное производство масок.