Первый муж Пугачевой умирает с голоду — об этом он рассказал журналистам. По его словам денег на еду уже не хватает.

Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте цирковой артист Миколас Орбакас пожаловался, что получает пенсию в 20 тысяч рублей, которой ему не хватает на жизнь. Об этом сообщает Woman’s Day.

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По словам Орбакаса, он живет в Вильнюсе, однако пенсию получает россискую.

«Пенсию получаю от России — 20 тысяч рублей. Надбавка за инвалидность II группы — 1 тысяча. Здесь это считается не очень много. Да и когда рубль упал, на нас сильно сказалось, ведь цены-то в евро», — пояснил артист.

Он отметил, что его жена Марина — также пенсионерка, а помощь им оказывает дочь артиста — Кристина Орбакайте.