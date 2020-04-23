 
 
Апрель 23rd, 2020

Первый муж Пугачевой умирает с голоду

Первый муж Пугачевой в шоке от пенсии
Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте цирковой артист Миколас Орбакас пожаловался, что получает пенсию в 20 тысяч рублей, которой ему не хватает на жизнь. Об этом сообщает Woman’s Day.
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По словам Орбакаса, он живет в Вильнюсе, однако пенсию получает россискую.

«Пенсию получаю от России — 20 тысяч рублей. Надбавка за инвалидность II группы — 1 тысяча. Здесь это считается не очень много. Да и когда рубль упал, на нас сильно сказалось, ведь цены-то в евро», — пояснил артист.

Он отметил, что его жена Марина — также пенсионерка, а помощь им оказывает дочь артиста — Кристина Орбакайте.

Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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