Апрель 23rd, 2020

Новый загадочный фильм Нолана откроет кинотеатры после коронавируса

22 апреля Warner Bros. объявила, что анимационный фильм «Скуби-ду» выйдет 15 мая сразу в онлайн-кинотеатрах, пропустив кинотеатральный релиз.

При этом в разговоре с инвесторами компания сделала заявление о том, что сейчас она пересматривает свои планы на большой экран и ожидает изменения в поведении и ожиданиях зрителей в ближайшие месяцы.

В разговоре с The Hollywood Reporter глава Warner Bros. Энн Сарнофф пояснила, что это заявление могли понять не так — она заверила, что её компания остаётся верна кинотеатральным релизам.

Мы намерены выпустить «Довод» этим летом или тогда, когда откроются кинотеатры. Мы поддерживаем просмотр фильмов в зале и наших партнёров, и мы уверены, что наши ключевые тайтлы, включая «Довод» и «Чудо-женщину: 1984», сподвигнут людей вернуться в кинотеатры. Энн Сарнофф глава Warner Bros.

«Довод» Кристофера Нолана остаётся единственным блокбастером, дату релиза которого пока не изменили — сейчас выход фильма запланирован на 15 июля. «Чудо-женщину: 1984» ранее отложили на два месяца: вместо 4 июня релиз теперь запланирован на 14 августа.