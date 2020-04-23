Новый загадочный фильм Нолана откроет кинотеатры после коронавируса

22 апреля Warner Bros. объявила, что анимационный фильм «Скуби-ду» выйдет 15 мая сразу в онлайн-кинотеатрах, пропустив кинотеатральный релиз.
При этом в разговоре с инвесторами компания сделала заявление о том, что сейчас она пересматривает свои планы на большой экран и ожидает изменения в поведении и ожиданиях зрителей в ближайшие месяцы.
В разговоре с The Hollywood Reporter глава Warner Bros. Энн Сарнофф пояснила, что это заявление могли понять не так — она заверила, что её компания остаётся верна кинотеатральным релизам.
«Довод» Кристофера Нолана остаётся единственным блокбастером, дату релиза которого пока не изменили — сейчас выход фильма запланирован на 15 июля. «Чудо-женщину: 1984» ранее отложили на два месяца: вместо 4 июня релиз теперь запланирован на 14 августа.
Обе даты крайне оптимистичны — прогнозы по тому, когда кинотеатры смогут вновь открыться, разнятся, и опыт китайских площадок показывает, что далеко не все зрители заходят вернуться в них сразу.
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