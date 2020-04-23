Найдена планета с железными дождями (фото)

Ученые из Йельского университета опубликовали исследование о планете MASCARA-2 b, которая находится на расстоянии 2,68 квадрлн км от Земли. Об этом говорится на сайте университета.

Исследование выполнено на основе данных от спектрометра Extreme PREcision (EXPRES), который был построен в Йельском университете и установлен на 4,3-метровом телескопе Lowell Discovery около Флагстаффа, штат Аризона. Основная задача EXPRES — найти планеты, подобные Земле, основываясь на небольшом гравитационном влиянии, которое они оказывают на свои звезды. По словам исследователей, эта точность также пригодится при анализе атмосферных деталей отдаленных планет.