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Найдена планета с железными дождями (фото)

Ученые из Йельского университета опубликовали исследование о планете MASCARA-2 b, которая находится на расстоянии 2,68 квадрлн км от Земли. Об этом говорится на сайте университета.

Открытая с помощью технологии планета Планета MASCARA-2 b находится в 140 парсеках от Земли, или примерно в 2,68 квадрлн км. Это газовый гигант, как Юпитер, но его орбита в 100 раз ближе к своей звезде, чем орбита Юпитера к нашему Солнцу.

Атмосфера планеты раскалена до 1,7 тыс. градусов Цельсия — это делает ее одной из самых раскаленных планет типа горячий Юпитер. Уже сейчас известно, что в атмосфере MASCARA-2 b испарено огромное количество металлов. Ученые отмечают, что пока исследовали только небольшую часть данных о новой планете, в дальнейшем астрономы планируют совершить еще несколько работ.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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