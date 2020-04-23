Найдена книга,в которой описано как фашисты изготовляли фальшивые деньги для подрыва экономики Англии

В марте 1941 года, после семи месяцев экспериментов, была получена первая «продукция». Результат кропотливой работы Крюгера и его подчиненных оказался на редкость успешным: ни одна из изготовленных ими банкнот практически не отличалась от подлинных билетов Банка Англии.

Базой для изготовления фальшивых фунтов стал концентрационный лагерь Заксенхаузен близ Берлина. В его особой зоне были построены два новых блока – № 18 и № 19. Их узниками стали 27 (позже это число возросло до 144) квалифицированных специалистов – граверов, художников, типографских рабочих, – отысканных гестапо в многочисленных концлагерях, разбросанных по всей Германии.

За два с половиной года работы подпольная фабрика в Заксенхаузене произвела 8 965 080 фальшивых банкнот на общую сумму 134 610 810 фунтов стерлингов (для сравнения: весь золотой запас Банка Англии в 1933 году оценивался в 137 млн фунтов). Производство достигло апогея летом 1943 года, когда ежемесячно производилось 650 000 банкнот. В первую очередь подделывались 5– и 10-фунтовые банкноты, но не были забыты и 20– и 50-фунтовые.

Рейх отправлял в различные страны мира своих агентов, которым предстояло «отмыть» фальшивые деньги. Многие из этих агентов получили поддельные фунты в качестве оплаты своих услуг. Эта практика с 1943 года широко использовалась РСХА: услуги разветвленной агентурной сети нацистской службы безопасности оплачивались фальшивыми английскими купюрами.

Нет достоверных сведений относительно того, какая часть фальшивок в итоге оказалась выпущена в обращение, но она, несомненно, была достаточно велика, так как в скором времени Великобритания начала ощущать на себе последствия нацистской экономической диверсии.

Премьер Уинстон Черчилль распорядился держать всю историю в строжайшей тайне, и таким образом фальшивые фунты стерлингов циркулировали во всем мире наряду с настоящими не только в годы войны, но и много лет спустя после

Наладить фабрикацию миллиардов фальшивых фунтов предстояло специальной технической группе, сформированной из сотрудников СД, которую возглавил штурмбаннфюрер СС Бернхардт Крюгер. Операция получила кодовое наименование «Андреас». Для выполнения поставленной задачи Крюгеру пришлось завязать контакты с крупнейшими германскими специалистами по банковским и финансовым делам