Апрель 23rd, 2020

Минус $100 за баррель! Предсказавший отрицательные цены аналитик допустил новый обвал нефти

Нефтегазовый аналитик банка Mizuho Пол Сэнки, еще в марте предупредивший о возможном падении цен на нефть до отрицательных значений, считает, что в ближайшее время нефтяные котировки станут еще ниже. «Достигнем ли мы минус $100 за баррель в следующем месяце? Вполне возможно», — отметил он в своем отчете.







«Если бы у вас на заднем дворе была вонючая бочка с нефтью, вы бы заплатили кому-то $100, чтобы ее забрали? Да, и вы, вероятно, будете рады, что с вас не взяли $300. Такова ситуация, в которой мы находимся», — пояснил Сэнки, пишет Forbes.



20 апреля майские фьючерсы на WTI подешевели на NYMEX до отрицательных значений и к закрытию торгов были на отметке минус $37,63 за баррель. Таким образом производители нефти были готовы доплачивать за то, чтобы покупатель забрал определенный объем из хранилищ, переполненных из-за обвала спроса на нефть, вызванного мерами по борьбе с коронавирусом.



Рот Путина Дима Песков попросил не предавать случившемуся «какую-то апокалиптическую окраску». «Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май», — заявил он (цитата по ТАСС).



Сэнки убежден в обратном. «Отрицательная цена не была чисто бумажной аномалией», — подчеркнул он в отчете. Он указывает на то, что в отрицательной зоне 20 апреля находились 60 различных сортов американской нефти. По его мнению, налицо полномасштабный ежедневный кризис управления рынком. Аналитик указывает на то, что сокращение добычи нефти, о котором договорились нефтедобывающие страны, займет некоторое время, а хранилища переполнены уже сейчас и хранить новую нефть негде. Так будет продолжаться по крайней мере до тех пор, пока спрос на нефть вновь не вырастет.



Еще 19 марта Сэнки предупреждал о возможности отрицательных цен на нефть, подчеркивая, что хранилища для нефти к середине года будут переполнены и это неминуемо отразится на всей цепочке поставок. Недооценивать его новый прогноз о возможности цены нефти минус $100 за баррель нельзя, отмечает Bloomberg. Доказательством переизбытка нефти на рынке служат спутниковые данные, согласно которым еженедельно в хранилища направляются 50 млн баррелей нефти. По прогнозу аналитика Oilx Флориана Талера, при таком тренде к концу мая — началу июня хранилища нефти будут переполнены по всему миру, в том числе в Роттердаме, Сингапуре и на нескольких карибских островах.



При этом спутниковые данные могут не совсем точно оценивать заполненность хранилищ, ведь часть пустых емкостей уже сдана в аренду нефтетрейдерам. «У нас могут быть отрицательные, очень отрицательные цены на нефть», — заявил агентству основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Пьер Андуран. «Сегодня нефть — это очень опасный рынок», — заключил он.