Мэра и двух глав районов Праги взяли под охрану из-за угроз после демонтажа памятника Коневу

Мэра Праги и двух глав районов чешской столицы взяли под охрану. По данным журнала Respekt, который ссылается на собственные источники, власти опасаются, что муниципальным чиновникам угрожает опасность после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом 23 апреля «Радио Свобода» рассказал и староста района Ржепорые.

По данным издания, под охраной полиции находятся градоначальник Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотны и староста района Прага 6 Ондржей Коларж. В первых двух случаях защита носит превентивный характер, пишет Respekt. Коларж уже получил угрозы убийством.

В интервью «Радио Свобода» староста района Ржепорые Павел Новотны подтвердил, что получил временную охрану. «Я получил краткосрочную охрану чешской полиции, но причину я, к сожалению, назвать не могу. […] Если вы считаете, что она предоставлена безосновательно, то можете почитать социальные сети», — заявил Новотны.

По данным издания Respekt, чешские спецслужбы отследили прибытие в Прагу «гражданина России, который может представлять опасность для Коларжа». Кроме того, они заметили перемещение группы разведчиков из России в Европу. Гржиб подтвердил, что его охраняет полиция. Коларж отказался от комментариев.

По инициативе мэра Праги в феврале 2020 года площадь перед российским посольством была названа в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

3 апреля в районе Прага 6 был демонтирован памятник маршалу Коневу. Монумент перенесут в будущий Музей памяти ХХ века. Это решение вызвало резкую критику со стороны России.