Апрель 23rd, 2020

Леди Гага без макияжа и в компании любимого порадовала поклонников хорошим настроением

Леди Гага уже открыто публикует фото со своим любимым.В начале этого года стало известно, что Леди Гага начала отношения с Майклом Полански – выпускником Гарварда, который сейчас работает исполнительным директором компании Parker Group.

Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя певицы) и Полански познакомились на вечеринке по случаю дня рождения Шона Паркера (сооснователя Facebook и основателя Parker Group) в его доме в Лос-Анджелесе, после чего дружеское общение переросло в роман.

Похоже, что сейчас этот самый роман вышел на новый уровень – на всю свою многомиллионную аудиторию Гага заявила, что Майкл – любовь всей ее жизни.

О новых отношениях певицы стало известно спустя два месяца после того, как она рассталась со звукорежиссером Дэном Хортоном, с которым была вместе около трех месяцев. «Дэн недостаточно зрел для нее, а она хочет серьезных отношений», — комментировали их разрыв инсайдеры. Ранее певица была полтора года помолвлена с актером Тейлором Кинни и столько же — с агентом Кристианом Карино. Также певице приписывали роман с актером Брэдли Купером, но она опровергла эту информацию.