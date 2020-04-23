Апрель 23rd, 2020

Кровавому маршалу Советского Союза отреставрировали памятник

Отреставрированный памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову вернули на Манежную площадь.

Советский полководец вновь восседает на площади в привычной для всех позе — с вытянутой вперед рукой и привстав с лошади.

О Жукове написано немало, его личность ещё при жизни обросла легендами.

Победы Жукова в битвах несоизмеримы с огромным человеческими потерями, которых можно было избежать. Чего только стоит жуткая наступательная операция по форсированию Днепра на Букринском плацдарме, во время которой, по оценкам независимых военных историков, армия потеряла около 800 тыс. человек.

При чем основные потери произошли не в бою, а во время переправы — люди просто тонули в реке, потому что не было необходимых для переправы средств. Более того, Днепр форсировали дважды целой танковой армией только из-за того, что «гениальный» стратег Жуков и его подчинённые не смогли вовремя согласовать тактику боя.

В это трудно поверить, но так и было: переправившись через Днепр с огромными потерями, армия получила приказ возвращаться обратно. А потом последовал новый приказ о наступлении.

Но, похоже, великий военный стратег не удручался количеством человеческих потерь. Вот как он объяснил президенту США Дуайту Эйзенхауэру секрет своих боевых успехов: «Когда мы упираемся в минное поле, наша пехота продолжает наступление так, словно бы его там не было.

Мы рассматриваем потери, понесенные от противопехотных мин, как равные тем, которые мы бы понесли, если бы немцы решили защищать данный участок плотным сосредоточением сил вместо минных полей. Наступающая пехота не детонирует противомашинных и противотанковых мин, поэтому, после того как она проходит минное поле и укрепляется на противоположной стороне, за ними идут саперы и боронят проходы, по которым могут пройти машины».

23 октября 1956 года началась Венгерская революция, которую Советский Союз потопил в крови. Это событие долгое время искажалось советской историографией. Лишь во время недолгого демократического периода ельцинской России были открыты документы, проливающие свет на произошедшее. Из них узнаем о позиции каждого члена советского руководства касательно событий в Венгрии и убеждаемся в том, что определяющей фигурой в жестком подавлении народного протеста оказался именно маршал Жуков.