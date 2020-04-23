Апрель 23rd, 2020

Кемерон Хеммонд начинает новый летний сезон горячих сьемок

Лето приходит только вместе с фото Кемерона Хеммонда.

Молодой австралийский фотограф раньше работал оператором в кино. Потом его увлечение фотографией стало его основным занятием.

Кемерон снимает ,в основном,красивые летние фото с девушками в бикини.Или без. Его услугами ,как фотографа,пользуются мировые бренды купальников и белья.

Каждая фотография Хеммонда стоит несколько тысяч долларов. И окупает себя полностью,потому что просмотрев его горячую подборку,хочется немедленно купить модное бикини и отправится загорать на пляж,рядом с его великолепными моделями.

Мастер не признает фотошопа и декораций. Но модели доверяют ему,потому что Кемерон умеет увидеть красоту даже в самом банальном жесте или позе.

Именно поэтому девушки на его фото выглядят естественными и расслабленными.