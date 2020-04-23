 
 
Апрель 23rd, 2020

Каскадерша,которая лишилась конечности на сьемках «Обители зла 6″,выиграла суд против сьемочной группы

обитель зла6Каскадерша Оливия Джексон,которая исполняла трюки вместо Милы Йовович в фильме «Обитель зла 6 » выиграла суд против сьемочной группы. Во время сьемок женщина попала в серьезную аварию.

Каскадерша на мотоцикле врезалась в машину с камерой оператора. После аварии Оливия в течение 17 дней находилась в коме, лишилась одной руки. Судебный процесс длился пять лет. Компания Bikers Actions SA, занимавшаяся постановкой трюков, признана виновной в инциденте.

Комментируя итоги суда, Оливия Джексон рассказала, что скучает по «своему лицу, телу, по своей старой жизни».

«Теперь у меня есть судебное решение, которое доказывает, что трюк был плохо продуман, и я не виновата в случившемся», — рассказала Джексон.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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