Каскадерша,которая лишилась конечности на сьемках «Обители зла 6″,выиграла суд против сьемочной группы

Каскадерша Оливия Джексон,которая исполняла трюки вместо Милы Йовович в фильме «Обитель зла 6 » выиграла суд против сьемочной группы. Во время сьемок женщина попала в серьезную аварию.

Каскадерша на мотоцикле врезалась в машину с камерой оператора. После аварии Оливия в течение 17 дней находилась в коме, лишилась одной руки. Судебный процесс длился пять лет. Компания Bikers Actions SA, занимавшаяся постановкой трюков, признана виновной в инциденте.



Комментируя итоги суда, Оливия Джексон рассказала, что скучает по «своему лицу, телу, по своей старой жизни».



«Теперь у меня есть судебное решение, которое доказывает, что трюк был плохо продуман, и я не виновата в случившемся», — рассказала Джексон.