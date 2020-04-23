Апрель 23rd, 2020 Израильские археологи разгадали тайну доисторических каменных шаров эпохи Моисея

Тщательно обработанные сферические каменные артефакты были на протяжении более двух миллионов лет в обиходе первобытного человека. Археологи находили их в Восточной Африке — прародине человечества, они встречаются повсюду, где жил первобытный человек — по всей Евразии от Ближнего Востока до Китая и Индии. Тем не менее, их назначение долгое время оставалось для ученых загадкой.





Международная группа археологов под руководством Эллы Асаф из Тель-Авивского университета представила доказательства того, что эти загадочные шары использовались для совершенно конкретной цели: первобытный человек вскрывал ими кости крупных животных, чтобы извлечь из них питательный костный мозг.



Исследование, недавно опубликовнное в журнале PLOS ONE, показывает, как на протяжении сотен тысяч лет с их помощью гоминины добывали калорийную пищу. Они оставались в ходу даже тогда, когда наши предки изобрели более сложные инструменты и создали достаточно сложные общества.



Исследователи изучили каменные шары, – их еще называют сфероидами — найденные в пещере Кесем к востоку от современного Тель-Авива, где первобытный человек жил 400 — 200 тысяч лет назад. В пещере было найдено около 30 таких шаров, что озадачило археологов. Мало того, что их назначение оставалось неясным – такие сфероиды обычно находят в более древних местах обитания наших предков.





Повелители огня



Пещера Кесем была обнаружена в 2000 году в ходе дорожных работ. С тех пор благодаря раскопкам, которые проводили археологи из Тель-Авивского университета Ави Гофер и Раном Баркаи, была раскрыта подлинная сокровищница: сотни тысяч кремневых орудий и костей животных, а также 13 зубов гоминина. Ученые пока еще не отнесли его ни к какой группе.



Кем бы ни были эти наши далекие предки, они, по мнению ученых, опередили свое время. Обитатели пещеры Кесем были среди первых гомининов, научившихся готовить на огне мясо, и умевших хранить запасы пищи.



Они также были способны изготавливать сложные каменные орудия и передавать свои знания следующему поколению.





Археологи были удивлены, обнаружив в пещере Кесем каменные шары, которые обычно ассоциируются с более ранними главами нашей эволюции, объясняет Асаф.



Эти сферические объекты впервые появились в Африке в местах, которые наши предки – Homo Erectus — населяли почти 2,6 миллиона лет назад. В частности, известный археолог Мэри Лики нашла их в ходе раскопок в Олдувайском ущелье в Танзании.



В книге, опубликованной в 1971 году, Лики предположила, что эти артефакты могли использоваться в роли оружия для охоты на животных, в то время как другие исследователи считали, что они могли служить в качестве снарядов и своего рода молотков.



На Ближнем Востоке сфероиды появляются в стойбищах, чей возраст оценивается от 1,4 миллиона до 500 тысяч лет. Таким образом, к тому времени, когда гоминины впервые заселили пещеру Кесем, подобные предметы в этом регионе давно уже вышли из моды — минимум как 100 тысяч лет.



Оказывается, что их присутствие в пещере объясняется тем, что обитатели пещеры Кесем и других доисторических поселений имели обычай собирать и заново использовать старые инструменты, возможно, сделанные еще более ранними группами гомининов.



Асаф говорит, что каменные шары не были изготовлены в пещере Кесем, но были обнаружены в близлежащих, вероятно, намного более старых поселениях, и принесены в пещеру. Нам это известно потому, что каменные шары сделаны из доломита или известняка, которых нет в непосредственной близости от пещеры.



Артефакты также покрыты патиной, образующейся в течение очень долгого времени в результате химических реакций с веществами, которых в пещере нет, прежде чем их принесли в Кесем.



Хрупкие шарики



Почему же гоминины отправлялись на места древних поселений и тащили домой каменные шары, каждый из которых мог весить не меньше килограмма? Может, из-за красоты их сферических форм?



Хотя предыдущие исследования Асаф показали, что жители Кесема любили собирать блестящие разноцветные камешки исключительно благодаря их красоте, со сфероидами – другая история, говорят исследователи.



Изабелла Карикола и Эмануэла Кристиани из римского университета «Ла Сапиенца» исследовали органические остатки на поверхности шаров, а также проанализировали те их участки, где наблюдались следы износа. Они пришли к выводу, что камни использовались для того, чтобы вскрыть кости крупных животных (например, слонов) и извлечь из них костный мозг, говорит Асаф.



Чтобы проверить эту гипотезу, Хавьер Баэна из Мадридского университета изготовил современные копии каменных шаров, а Джорди Роселл из Каталонского института палеоэкологии и социальной эволюции в Таррагоне вскрыл с их помощью кости современных животных. Так была подтверждена эта теория.



Стало также понятно, почему обитатели пещеры Кесема собирали и переделывали сфероиды, вместо того, чтобы изготовить свои собственные, расказывает Асаф.



«Даже Хавьер, который может обтесать камень с закрытыми глазами, говорит, что сделать такой шар очень сложно», — говорит она. «Одна маленькая ошибка, и сфера может расколоться пополам, или, когда вы обтачиваете острые кромки, необходимые для того, чтобы вскрывать кости, у вас в конечном может получиться очень маленький, бесполезный шар», — говорит археолог.



Эти кромки были необходимы для того, чтобы аккуратно вскрывать кость без ущерба для драгоценной губчатой ткани, находящейся внутри.



Не нужно изобретать велосипед



Асаф не исключает возможности того, что гоминиды собирали старые сфероиды, находя их красивыми, или проявляли тем самым уважение к далеким предкам.



«Первобытные люди из пещеры Кесем использовали передовые по тем временам инструменты, но иногда использовали старые, резонно полагая, что предки были не глупее них, так что нет нужды каждый раз изобретать велосипед», — говорит она.



Костный мозг был важным источником калорий для доисторического человека и хорошо сохранялся внутри кости в те времена, когда пищи было мало. Судя по резульатам предыдущих исследований, обитатели пещеры Кесем, вероятно, знали, как это сделать.



Офер Мардер, археолог из Университета им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, специалист по доисторическим инструментам, говорит: «Большинство инструментов, которыми пользовался древний человек, скорее походили на швейцарский армейский нож и обладали несколькими функциями, — говорит он. — Для того, чтобы понять, были ли у сфероида другие функции, необходимы дополнительные исследования».



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