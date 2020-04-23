Иностранные банки вывели рекордную сумму со счетов в ЦБ РФ

Банк России столкнулся с резким оттоком средств иностранных банков со своих счетов.По итогам января-марта нерезиденты забрали 1,128 млрд с депозитов и корсчетов в ЦБ РФ. Как следует из отчета регулятора по внешнему долгу за первый квартал ( .xls ) Их общий объем сократился с 1,908 млрд долларов до 780 млн — минимума с 2005 года.

В течение последних пяти лет иностранные контрагенты держали в ЦБ около 2 млрд долларов: объем депозитов и корсчетов колебался между 1,8 и 2,4 млрд.

Сумма, выведенная в начале 2020 года, стала рекордной с осени 2014-го. В относительном выражении — 59% за квартал — отток стал беспрецедентным за все время доступной статистики центробанка (с 2003 года).

Эвакуация иностранных денег из центробанка происходила на фоне обрушения цен на нефть, обвала российского фондового рынка и падения рубля до уровней выше 80 за доллар и почти 90 за евро.

Инвесторы распродавали российские активы и выводили капитал в объемах, даже больше, чем в 2014 году, подсчитал ЦБ. С 10 марта по 10 апреля нерезиденты сбросили 389,6 млрд рублей на валютном рынке, избавились от облигаций федерального займа на 286,5 млрд рублей и около 10 млрд долларов вывели с рынка свопов, оставив его полностью без иностранной валютной ликвидности.

Скупать рубли пришлось ЦБ, который распечатал резервы и реализовал на бирже валюту на 245 млрд рублей, а также госбанкам (82,5 млрд рублей).

В сумме за квартал иностранные инвесторы в рублевые долговые бумаги потеряли на девальвации 41 млрд долларов — настолько уменьшился внешний долг в пересчете на твердую валюту.

Около 9 млрд долларов составил убытки держателей российского госдолга.