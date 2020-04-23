Апрель 23rd, 2020

Элизабет Херли опубликовала фото в купальнике и попросила всех подружиться с природой

Элизабет Херли опубликовала красивое летнее фото,на котором она лежит на траве в купальнике. В описании к фото,звезда попросила задуматься о роли природы в нашей жизни ,не вредить ей и попробовать почувствовать гармонию и красоту ,находясь на природе.

Лиз давно славится своим трепетным отношением к окружающей среде. В своем особняке за городом,Элизабет собственноручно занимается садом и газоном. Она даже публиковала как-то пару снимков,где она с бензопилой в руках и в рукавицах занимается уборкой сада.

Звездную маму во всем поддерживает ее красавчик-сын.Юноша унаследовал черты лица своей матери и считается одним из самых привлекательных звездных наследников. Дэмиан уже делает первые успехи в фэшн-индустрии, снимаясь для модных брендов и обложек глянца.

Ранее Лиз признавалась, что сейчас находится в изоляции в загородном доме с семью людьми, среди которых есть её 18-летний сын Дэмиан, мама и тётя актрисы, а также друг, находящийся в группе риска из-за слабых лёгких. Несмотря на такую немалую компанию, женщина только рада общению, если бы не одно но. В последнее время звезда намеревалась вплотную заняться личной жизнью, однако это весьма сложно сделать, будучи запертой в доме с семьёй.



