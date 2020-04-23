 
 
Апрель 23rd, 2020

Екатерину Варнаву заметили в центре Москвы в пижаме

варнава2Катя Варнава сейчас переживает свое звездное время. Девушка получила предложения сразу от нескольких каналов тв работать в их программах.  Зрители очень нуждаются в хорошей дозе юмора и Варнава,как никто другой,может их этим обеспечить.

На своих новых фото в Инстаграм,Катя снялась в шелковой пижаме на своем балконе. С балкона открывается вид на центр города,но пижамой сейчас никого не удивишь.

Екатерина скучает в заточении одна. Она долгое время не может найти себе достойного спутника жизни. По ее же словам,такого,как ее отец.

А недавно Катя и вовсе заявила ,что не создана для брака и это не является для нее самоцелью. 

Кроме того,у артистки очень высокие требования к избраннику. Она хочет,чтобы он был похож на ее отца. Родители прожили в счастливом браке 55 лет и Катя очень бы хотела найти похожего на папу мужчину,но считает,что это сейчас невозможно.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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