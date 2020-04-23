Апрель 23rd, 2020

Дженнифер Лопес вспомнила свою помолвку с Беном Аффлеком: «Он подарил мне кольцо с розовым бриллиантом»

В ожидании свадьбы с 44-летним Алексом Родригесом 50-летняя Дженнифер Лопес вспомнила бывшего жениха — 47-летнего Бена Аффлека. В недавнем разговоре с ведущим Apple Music Зейном Лоу певица вспомнила 2002 год, когда состоялась ее помолвка с актером.

Рассказывая о самоизоляции, Джей Ло призналась, что вместе с детьми смотрит мюзиклы, один из которых, «Смешная девчонка» (Funny Girl) с Барброй Стрейзанд, заставил ее вспомнить о кольце, полученном в день помолвки с Аффлеком.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в 2003 году Я познакомилась с Барброй Стрейзанд на вечеринке в честь премии «Оскар» много лет назад. В то время я была помолвлена с Беном Аффлеком. Барбра интересуется бриллиантами, но об этом я не знала тогда. Бен подарил мне кольцо с розовым бриллиантом, и мне было очень приятно получить его. Так вот, она подошла ко мне и попросила дать ей посмотреть на бриллиант. Она расспросила меня о кольце и, что меня удивило, поинтересовалась, как я справляюсь с популярностью, — вспомнила Дженнифер.