Апрель 23rd, 2020

Астрономы опубликовали первую полную геологическую карту Луны для колонистов

Ученые из Геологической службы США в сотрудничестве с NASA и Лунным и планетарным институтом создали первую комплексную геологическую карту всей поверхности Луны в масштабе 1:5 000 000, что является рекордным уровнем детализации. Для этого они использовали данные, полученные в ходе пилотируемой программы «Аполлон» и орбитальными автоматическими станциями, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Луна является ближайшим к нам небесным телом, к которому можно отправить автоматические исследовательские станции и пилотируемые экспедиции. Исследования естественного спутника Земли могут дать информацию как о процессах эволюции Земли и Луны, которую можно применять и при изучении землеподобных экзопланет, так и для поиска и разработки ценных минеральных ресурсов на Луне и создания обитаемой базы или астрономической обсерватории.

Кроме того, до сих пор ведутся споры по проблеме происхождения Луны. Сейчас общепризнанной считается модель ударного формирования Луны из обломков, возникших в результате столкновения прото-Земли с другой планетой (называемой Тейей), которая имеет подтверждения. Однако, существуют и другие версии, например модель Галимова-Кривцова или гравитационный захват уже сформировавшейся Луны Землей в прошлом.

Ученые из Геологической службы США в сотрудничестве с NASA и Лунным и планетарным институтом (LPI) разработали первую комплексную геологическую карту всей поверхности Луны в масштабе 1:5 000 000. Астрономы использовали шесть карт отдельных регионов Луны, созданных на основе данных, полученных в ходе программы «Аполлон», а также данные автоматических исследовательских лунных станций. Информация о топографии лунной поверхности была получена из данных, собранных при помощи лидара орбитального аппарата LRO, и стереоизображений, полученных японской автоматической станцией «Кагуя». Кроме того, было разработано единое описание стратиграфии Луны, чтобы избежать двоякой трактовки возраста или типа горных пород, как это было ранее. Полное описание обозначений разных геологических областей на карте доступно для всех желающих.

Ученые считают, что благодаря карте NASA сможет выбрать места для высадки людей для будущих лунных пилотируемых программ, а международное научное сообщество сможет использовать карту для изучения геологии Луны и обучения студентов.