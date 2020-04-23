 
 
Апрель 23rd, 2020

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

заворотнюк1Друг мужа актрисы Анастасии Заворотнюк сообщил журналистам,что женщину выписали из больницы домой.

«Только что говорил с Петей. Он сказал, что Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует», — рассказал друг семьи.

По его словам, актрису отпустили домой, так как уже нет необходимости в круглосуточном наблюдении за состоянием  ее здоровья.

«Настя после всех операций осталась адекватным человеком. Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама», — добавил друг Чернышева.

Также отмечается, что Заворотнюк сейчас не пользуется интернетом и не смотрит телевизор, так как ей нельзя волноваться.

Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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