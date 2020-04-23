Апрель 23rd, 2020

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Друг мужа актрисы Анастасии Заворотнюк сообщил журналистам,что женщину выписали из больницы домой.

«Только что говорил с Петей. Он сказал, что Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует», — рассказал друг семьи.



По его словам, актрису отпустили домой, так как уже нет необходимости в круглосуточном наблюдении за состоянием ее здоровья.



«Настя после всех операций осталась адекватным человеком. Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама», — добавил друг Чернышева.



Также отмечается, что Заворотнюк сейчас не пользуется интернетом и не смотрит телевизор, так как ей нельзя волноваться.