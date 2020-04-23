Апрель 23rd, 2020

Актрисы, лишившиеся работы из-за пластических операций

Киноиндустрия, как и модельный бизнес, — мир, полный стандартов и правил. Если ты не соответствуешь идеалам режиссеров и продюсеров, можешь попрощаться с работой мечты.



Режиссеры и продюсеры любят молодых и красивых. По словам самих актрис, им не хочется появляться в роли мамы главных героинь, поэтому многие оказываются под хирургическим ножом. Этим актрисам не повезло — пластика разрушила их карьеру окончательно и бесповоротно.

Мелани Гриффит



Пухлые щеки Мелани Гриффит — результат, которого добилась актриса инъекциями ботокса. Позже она захотела скрыть заломы и морщины в области глаз. Пластические операции, конечно, устранили эту проблему, но вызвали другую. Глаза Мелани теперь не выглядят естественно и аккуратно. Следующий провал звезды — неровная и местами комковатая форма новых губ. Теперь в прошлом оскароносную актрису уже не приглашают в серьезные проекты.

Мэг Райан



Мэг Райан уже пять лет не снимается в кино. Причина одна — Райан испортила внешность пластикой. Сначала актриса переборщила с губами, а затем брови Мэг неестественно приподнялись из-за хирургического вмешательства.

Дэрил Ханна



Дэрил Ханна была одной из ярких кинокрасавиц 80-х. Сексуальная блондинка сияла в фильмах «Бегущий по лезвию» (1982), «Всплеск» (1984), «Роксана» (1987) и «Уолл-стрит» (1987). После ряда пластических операций от естественной красоты Дэрил ничего не осталось. Многие поклонники сравнивают лицо Ханны с лицом еще одной жертвы пластики — Микки Рурка. Актриса выглядит немного опухшей из-за излишнего ботокса в щеках.

Лара Флинн Бойл



Актриса Лара Флинн Бойл не рассказывала журналистам про пластику лица, но очевидно, что без хирургического вмешательства здесь не обошлось. Теперь Лара выглядит опухшей, а ее лицо практически потеряло форму. После неудачных операций Бойл ходила на восстановительные процедуры, но все безуспешно. Звезда легендарного сериала «Твин Пикс» завершила карьеру в 45 лет.

Дженнифер Грей



Популярность Дженнифер Грей принес известный фильм «Грязные танцы». Режиссеров привлекала особенность молодой актрисы — большой и острый нос. Но в 1987 году Грей решила попрощаться с «изюминкой» и сделала ринопластику. Актриса по‑прежнему красива, но с 2010 года Грей не приглашают на съемки. Многие считают, что пластика разрушила ее карьеру в Голливуде.