Апрель 23rd, 2020

Актер-евангелист из «Санта Барбары» умер в США

В США умер актер и евангелист Том Лестер, наиболее известный своей ролью в классическом телесериале «Зеленые просторы» и «Санта Барбара».

«Том Лестер умер в Нэшвилле в понедельник, 20 апреля в возрасте 81 года после долгой борьбы с болезнью Паркинсона», — говорится в сообщении.

Брат Лестера, Майкл, подтвердил смерть актера, написав пост на своей странице в соцсети Facebook.

Лестер родился 23 сентября 1938 года в Джексоне, штат Миссисипи, и вырос, работая на ферме деда. Он служил учителем в Оклахоме в течение нескольких лет после получения степени по химии в университете Миссисипи, а затем решил переехать в Голливуд, чтобы продолжить актерскую карьеру, получив роль фермера Эба Доусона в «Зеленых просторах» в 1965 году.

Тому было 22 года, когда он появился в самой первой постановке Laurel Litt Theatre в 1961 году — комедии «Рожденный вчера».

Его брат утверждает, что Лестер стал рожденным свыше христианином в 1948 году, и он путешествовал по стране, читая лекции церковным и молодежным группам о христианстве. Он также был заядлым защитником природы, и в 1997 году он получил награду Миссисипи «Дикая природа года» за работу на ферме в округе Джаспер, штат Мисс. К слову, он был последним живым актером, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Зеленые просторы».

Прощание с Томом Лестером состоится в пятницу, 24 апреля. На нем смогут поприсутствовать близкие друзья и родственники.