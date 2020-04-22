Апрель 22nd, 2020 Японские врачи рассказали как правильно есть сладости



Японские врачи рассказали как правильно есть сладости — исследование, проведенное в Токийском университете показало удивительные результаты среди населения Японии. Каждому из нас в определенной степени присуща тяга к сладостям – и на это есть веские причины. Сахар обеспечивает организм (а главное – мозг) необходимой энергией. Если мы полностью лишаем себя сахара, то психологически это может иметь разрушительные последствия. Вместе с тем, исследования показывают, что избыток сахара способствует развитию диабета, ожирения и болезней сердца. Поэтому ученые задумались над тем, как сохранить потребление сахара, при этом сведя к минимуму его негативное воздействие на наше здоровье.



Сахар особенно вреден, когда мы едим его в чистом виде – в сладких напитках или конфетах, а также в совокупности с другими углеводами в различных хлебобулочных изделиях. Поскольку эти продукты содержат простые углеводы, они резко и сильно повышают уровень глюкозы в крови. Организм пытается регулировать этот уровень, увеличивая выработку глюкозопонижающих гормонов, таких как инсулин и инкретин. Если подобное происходит слишком часто, этот механизм перестает работать должным образом, что может привести к диабету II типа.



Врачи выяснили, что когда дело доходит до еды и обмена веществ, большое значение имеет порядок приема пищи.



Недавние исследования уровня глюкозы и инсулина после еды у людей с диабетом ІІ типа наглядно демонстрируют значение порядка, в котором мы потребляем различные продукты.



В последнем из них участники (страдающие диабетом II типа) три дня подряд ели одну и ту же пищу, но в разном порядке. В первый день они сначала ели углеводы, а затем, через 10 минут – белок и овощи. Во второй день – сперва белок и овощи, а через 10 минут углеводы. На третий – все вместе.



Исследователи измеряли у них уровень глюкозы и инсулина сразу после еды и каждые 30 минут в течение следующих трех часов. Они обнаружили, что пики уровня глюкозы при потреблении углеводов после белков были примерно на 50% ниже, чем при обратном порядке, либо когда испытуемые ели все вместе.



Это довольно существенная разница. Фактически, согласно исследованию, влияние порядка поглощения еды на уровни глюкозы и гормонов сравнимо с эффектом приема лекарств, предназначенных для регуляции уровня глюкозы. Людям, страдающим диабетом, рекомендуется ограничить употребление углеводов и отказаться от сахара. Тем не менее, это исследование предполагает, что простое изменение порядка потребления способно принести такие же результаты, как и их ограничение в целом.



Хотя это исследование было проведено на диабетиках, и его цель заключалась в поиске оптимальной манеры поведения для этой категории людей, автор работы Луи Аронн, профессор метаболических исследований в Медицинском центре Вейла Корнелла (США), говорит, что каждому человеку полезно есть сначала овощи и белок, а затем – десерт или другие углеводы.



Кроме того, если мы уже наполнили желудок другими продуктами (особенно волокнистыми овощами), то, вероятнее всего, мы просто физически не сможем съесть большую порцию десерта. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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