Врачи Франции предположили,что дети не распространяют коронавирус

Семилетний ребенок из Франции,с положительным тестом на коронавирус,не заразил ни одного человека из 172 лиц,с которыми он имел контакт.
По данным газеты, в частности, передача вируса была не зафиксирована ни у одного из его близких родственников. Все 172 человека, с кем контактировал мальчик, были помещены в качестве меры предосторожности в карантин.
До того, как у мальчика был диагностирован коронавирус, он посещал сразу три лыжных школы в департаменте Верхняя Савойя.
The Guardian отмечает, что мальчик в свою очередь относится к кластеру зараженных, связанных с британцем Стивом Уолшем — первому подданному Великобритании, у которого зарегистрировали COVID-19.
Уолш был заражен коронавирусом на конференции в Сингапуре в январе. Позднее он присоединился к своей семье из пяти человек и к группе из 10 совершеннолетних британцев, когда он прилетел из Лондона в Верхнюю Савойю на лыжный курорт Контамин-Монжуа.
Таким образом органы здравоохранения Франции, расследовавшие этот феномен, предположили, что дети могут не быть основными распространителями вируса.
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