Апрель 22nd, 2020

Врачи Франции предположили,что дети не распространяют коронавирус

Семилетний ребенок из Франции,с положительным тестом на коронавирус,не заразил ни одного человека из 172 лиц,с которыми он имел контакт.

По данным газеты, в частности, передача вируса была не зафиксирована ни у одного из его близких родственников. Все 172 человека, с кем контактировал мальчик, были помещены в качестве меры предосторожности в карантин.

До того, как у мальчика был диагностирован коронавирус, он посещал сразу три лыжных школы в департаменте Верхняя Савойя.

The Guardian отмечает, что мальчик в свою очередь относится к кластеру зараженных, связанных с британцем Стивом Уолшем — первому подданному Великобритании, у которого зарегистрировали COVID-19.

Уолш был заражен коронавирусом на конференции в Сингапуре в январе. Позднее он присоединился к своей семье из пяти человек и к группе из 10 совершеннолетних британцев, когда он прилетел из Лондона в Верхнюю Савойю на лыжный курорт Контамин-Монжуа.

Таким образом органы здравоохранения Франции, расследовавшие этот феномен, предположили, что дети могут не быть основными распространителями вируса.