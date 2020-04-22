Апрель 22nd, 2020

Вера Брежнева взбудоражила сеть фото,на котором полностью обнажилась

Певица Вера Брежнева устала уже публиковать фото в худи и тапочках и взорвала сеть эротичной фотосессией. Откровенные фото появились на личной странице Веры в Инстаграм.

На некоторых опубликованных кадрах Вера позирует в рубашке на голое тело, а также в бежевом боди.

Кроме этого, на одном из кадров певица позирует полностью обнаженной.

«Моя первая web-фотосессия . Как вам такой формат? Какое фото нравится больше? », — спросила Брежнева.



Отметим, всего за несколько часов публикация собрала более 70 тысяч лайков и много комментариев. Поклонники наперебой принялись оставлять свои комментарии под откровенным постом артистки.

«Кажется, пора менять фото на экране блокировки», «Стыд и срам!!! Да, красивое тело! Но его должен видеть только ваш муж! Это пропаганда для нашей молодежи?», «Интересно, а муж не ревнует за откровенные фото», «Это не тело-это какой-то дар свыше!», — комментировали подписчики.