Апрель 22nd, 2020

Вера Брежнева поздравила подругу с Днем рождения зажигательным танцем на столе

Вера Брежнева решила поздравить певицу и свою подругу Надю Дорофееву с Днем рожденья и нарвалась на критику.Брежнева выложила видео, где вместе с именинницей танцует на столе под песню Владимира Дантеса «Мне уже 20». «Всем хорошо, когда есть Вера, Надежда и любовь. С Днем Рождения моя @nadyadorofeeva !!! Будь счастлива, кайфуй и пусть весь мир подождёт!!! Тебе уже 20, после карантина отметим», — подписала ролик Вера.

За несколько минут после публикации, пост Брежневой посмотрело более 80 тысяч раз, при этом оставив много разных отзывов в комментариях. «Вот это отжиг!!Скорей бы на волю из дома, на пляжную вечеринку», «Что за шл*хастое поведение?», «Надя Дорофеева красотка!!! Счастья ей и всех благ!!», — писали пользователи сети.

Некоторые зрители,не разобравшись с датами под видео ,обвинили девушек в том,что они веселятся во время пандемии. На что Вере пришлось оправдываться и обращать внимание на дату сьемки.