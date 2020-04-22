Апрель 22nd, 2020

В Великобритании открылась государственная лечебная клиника для зависимых от видеоигр и интернета

Британская служба здравоохранения обнародовала информацию о том, что в Лондоне стала функционировать первая государственная клиника, специализирующаяся на лечении зависимости от интернета и компьютерных и азартных игр.

Необходимость открытия учреждения такого профиля назревала много лет и была вызвана повышением уровня беспокойства в обществе и среде специалистов. Известно, что неконтролируемый интерес к видео и азартным играм может иметь плачевные последствия. Финансированием центра занимаются на государственном уровне. Пациентам предлагаются недельные курсы терапии группового типа совершенно бесплатно. Пока что сотрудники медучреждения направляют основную деятельность на борьбу с видеоиграми. Однако в планах есть лечение и других расстройств, вызванных страстью к современным технологиям.

Новое учреждение является частью центра, занимающегося корректировкой поведенческих зависимостей в Британской столице, и располагается по соседству с клиникой, где проходят лечение пациенты, неравнодушные к азартным развлечениям. С ноября прошлого года специалисты лондонского центра оказывают помощь пациентам от тринадцати до двадцати пяти лет с поведенческими отклонениями, обусловленными неконтролируемым увлечением социальными сетями и компьютерными играми.

Открыта регистрация пациентов, лечить которых собираются путем проведения консультаций в личном порядке или по Скайпу. Проблемы, являющиеся причиной обращения в клинику, чаще всего включают нездоровое питание, депрессию, недостаток физической активности, расстройство сна, агрессию, патологические состояния костей и мышц, неправильное психосоциальное функционирование.

В Великобритании есть другие клиники, работающие с пациентами, страдающими от игровой зависимости, но все они частные. Естественно, бесплатные услуги там не предоставляют. А ведь повышенный интерес к видеоиграм не так уж безобиден. Геймер рискует существенно пошатнуть как физическое, так и психологическое здоровье, даже причинить вред окружающим. Кроме того, популярные онлайн казино сами предлагают помощь зависимым. Например, официальный сайт ПМ Казино дает возможность получить консультацию у оператора, либо предоставляет ссылки на уполномоченные ресурсы.

Руководитель Британской службы здравоохранения считает, что игровая зависимость – не та вещь, на которую можно смотреть сквозь пальцы, и утверждает, что от нее страдают не только сами пациенты, но и их семьи, ощущающие себя беспомощными в такой ситуации.

Государственным учреждением, занимающимся проблемами здравоохранения в Великобритании, зарегистрированы случаи, когда игроманы проводили за любимым занятием несколько дней, не отвлекаясь на сон или еду. Взрослые люди подвергали опасности своих маленьких детей или престарелых родных, не оказывая им должного внимания. Согласно статистическим данным, геймеры часто сидят за компьютером либо приставкой до 12-ти часов.

Следствием этого является их отдаление от социума, и даже утрата рабочего места. Наиболее уязвимы перед зависимостью студенты и школьники, которые оставляют учебу ради игры. Поэтому именно на этих категориях граждан в первые месяцы планируют сосредоточиться специалисты новой клиники.

Как считают работники Британской службы здравоохранения, о серьезном игровом расстройстве у геймеров можно говорить относительно редко – в двух процентах случаев. Однако проблема требует решения, и специалисты должны быть готовы к росту количества пациентов – за компьютерными играми и приставками проводит время три четверти юных граждан Великобритании.