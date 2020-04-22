В ООН предупредили о возможности «всепланетного голода»

Человечеству грозит массовый голод из-за пандемии коронавируса, если меры по обеспечению продовольственной безопасности не будут приняты незамедлительно. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, сообщает пресс-служба организации.

По словам Бизли, если мир не подготовится, то через несколько месяцев столкнется с голодом «библейских масштабов».

Глава ВПП предложил вложить $350 млн в создание логистических центров для организации поставок гуманитарной помощи по всему миру, а также призвал всех участников боевых действий гарантировать беспрепятственную доставку гумпомощи.

Кроме того, Бизли подчеркнул необходимость создания систем раннего предупреждения, чтобы избежать дефицита финансирования, перебоев в торговле и потери доступа к голодающему населению.

Напомним, в начале апреля эксперты уже заявляли, что пандемия коронавируса может вызвать сбой поставок продуктов питания во всем мире. По оценкам аналитиков ВПП, к концу 2020 года в мире из-за последствий пандемии будут голодать около 130 млн человек.